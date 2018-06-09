В Иркутской области работник лесничества набрала взяток на 228 тысяч

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего старшего специалиста территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству



Она признана виновной в получении взятки в крупном размере и служебном подлоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Суд установил, что в феврале-мае 2017 года подсудимая получила от индивидуального предпринимателя, занимающегося заготовкой леса, взятки на общую сумму 228 тысяч рублей за незаконный отвод лесосек.



- С этой целью работник лесничества вносила в договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан заведомо ложные сведения о том, что они поручают право заготовки древесины индивидуальному предпринимателю. В результате граждане потеряли права на выделение лесных насаждений для собственных нужд, - пояснили в прокуратуре.



Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Также она лишена права занимать должности в государственных и муниципальных органах на 5 лет.



Приговор в законную силу не вступил.

