Глава читинской фирмы заработала 43 млн на нелегальном алкоголе



Прокуратурой Ингодинского района Читы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней жительницы краевой столицы, сообщает помощник прокурора Ингодинского района Читы Наталья Рабозель.



Генеральный директор одного из обществ, занимающегося на территории Забайкальского края оптовой торговлей алкогольными напитками, в 2013 году разработала преступную схему. Два года она незаконно приобретала алкогольную продукцию с поддельными федеральными специальными марками, которую перевозила в Читу и хранила на складе.



Несмотря на то, что часть алкоголя в количестве свыше 17 тысяч бутылок у неё нашли и изъяли, она вновь организовала перевозку в Читу. Прятала их в контейнере и маскировала в парфюмерно-косметическую продукцию.



Она незаконно приобрела, хранила и перевезла в целях сбыта около 370 тысяч бутылок, крепостью свыше 37% . Общая стоимость их составила свыше 43 миллиона рублей.



Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора общества направлено для рассмотрения в Ингодинский районный суд Читы.



Женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

