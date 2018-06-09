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В психдиспансере Улан-Удэ покончила с собой пенсионерка

В психдиспансере Улан-Удэ покончила с собой пенсионерка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следственный комитет проводит доследственную проверку

2 июня в Республиканском психоневрологическом диспансере произошёл трагический случай – 60-летнюю пациентку нашли мёртвой, основная версия - самоубийство.

По словам родственников, бабушку обещали выписать через одну-две недели. Трагедия произошла через три дня после госпитализации.

«2 июня на мой телефон позвонил врач и сообщил. Мы едем туда и узнаём, что всё произошло в шесть вечера, а нам сообщили через три с половиной часа. Когда приехали, баба моя ещё там была», - пишет внучка погибшей в соцсети.

По её словам, в палате лежало 8 человек, кроме них, на месте трагедии находились три санитарки, две медсестры и дежурный врач.

Родственники не верят, что бабушка могла сама свести счёты с жизнью и предполагают бездействие медперсонала.

Информацию о случившемся «Байкал-Daily» подтвердили в Следственном комитете. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели пенсионерки.

- По данному факту проводится доследственная проверка для выяснения причин и обстоятельств происшествия. По предварительным данным, 60-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, на теле погибшей не обнаружено следов насильственной смерти. Ранее она была госпитализирована в стационар в связи с ухудшением психического состояния, - прокомментировал «Байкал-Daily» старший следователь СО по Советскому району города Улан-Удэ Василий Батуев.

В РПНД от комментариев воздержались, сославшись на врачебную тайну.

смерть самоубийство
 
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