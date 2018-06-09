Улан-удэнцы украли почти все запрещающие купание знаки

Происшествия, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

К сегодняшнему дню большая часть знаков уже похищена или сломана



Городское управление по ЧС бьёт тревогу. В черте города неизвестные украли знаки, запрещающие купание в местах несанкционированного отдыха улан-удэнцев. Из двадцати знаков, установленных накануне открытия купального сезона на Уде и Селенге, уже сломано или похищено более 70 % от общего числа. Об этом сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Спасатели дежурят на вышках



У протоки Степная в преддверие купального сезона появилась смотровая вышка спасателей. Это место относится к категории наиболее опасных для купальщиков. Ближе к выходным работы у спасателей прибавится.



- Основными причинами гибели на водных объектах является у взрослых - алкогольное опьянение, а дети - оставление без присмотра, - прокомментировал Бато Бальжинимаев, заместитель начальника поисково-спасательной службы Улан-Удэ.



Вышка позволяет спасателям увеличить сектор обзора и вовремя заметить тонущего. Ведь зачастую судьбу человека, оказавшегося в воде, решают секунды.



- На данных вышках будет организовано дежурство спасателей с 9 утра до 9 вечера. Это при температуре свыше 30 градусов жары. В 2012 году были произведены углубительные работы. То есть река узкая, но обманчивая. Глубина реки составляет три метра. И при попытке переплыть происходят трагические случаи, - сообщил Олег Лухнёв, начальник поисково-спасательной службы Улан-Удэ.



В этом году на смотровых вышках будут дежурить и студенты ВСГУТУ, обучающиеся на факультете защиты в чрезвычайных ситуациях. Возглавлять группу из четырёх человек будет водолаз поисково-спасательной службы города.





