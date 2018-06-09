«Чёрным лесорубам» в Бурятии грозит 7 лет колонии



Государству причинён ущерб в размере одного миллиона 649 тысяч рублей. Преступникам предъявлен иск о возмещении причинённого лесному фонду вреда.



За незаконную рубку возбуждено уголовное дело. «Чёрным лесорубам» грозит до 7 лет колонии. Сейчас дело направлено для рассмотрения в Гусиноозёрский городской суд.



Заместителем прокурора республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении «чёрных лесорубов», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.- По версии следствия преступная группа в составе 5 человек в период с июня по сентябрь 2017 года на территории Селенгинского и Гусиноозёрского лесничеств республики под видом легальной лесозаготовительной деятельности совершила 16 незаконных рубок лесных насаждений общим объёмом свыше 240 кубических метров, - уточняют в прокуратуре.