На двоих им дали более четырёх лет колонии
Прокуратурой Октябрьского района поддержано государственное обвинениев отношении двоих улан-удэнцев за организацию наркопритона, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
- В суде установлено, что с ноября 2017 года по январь 2018 года осуждённые систематически предоставляли помещение своей квартиры знакомым лицам для потребления наркотических средств, получая при этом материальную выгоду, - уточняют в прокуратуре.
Суд приговорил каждого из их к двум годам и трём месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В Улан-Удэ осудили организаторов наркопритона
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