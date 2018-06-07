В Улан-Удэ осудили организаторов наркопритона

На двоих им дали более четырёх лет колонии



Прокуратурой Октябрьского района поддержано государственное обвинениев отношении двоих улан-удэнцев за организацию наркопритона, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- В суде установлено, что с ноября 2017 года по январь 2018 года осуждённые систематически предоставляли помещение своей квартиры знакомым лицам для потребления наркотических средств, получая при этом материальную выгоду, - уточняют в прокуратуре.



Суд приговорил каждого из их к двум годам и трём месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

