В Тулуне за час нашли скрывшегося с места ДТП водителя

В Тулуне инспекторы ГИБДД по горячим следам установили водителя иномарки, допустившего наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрывшегося с места происшествия



Вечером 1 июня на улице Ленина под колёсами иномарки оказалась 17-летняя девочка-подросток, которая перебегала проезжую часть вблизи пешеходного перехода. Дорожный инцидент зафиксировала камеры наружного наблюдения. По счастливой случайности она получила незначительные травмы и ушибы. Вместе с тем её родители привлечены к административной ответственности за нарушение, допущенные девушкой-пешеходом при пересечении проезжей части.



После случившегося управлявший автомобилем «Тойота Авенсис» мужчина покинул место ДТП, однако спустя час в ходе разыскных мероприятий 28-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Правонарушитель находился в состоянии опьянения. По его словам, спиртное он употребил после происшествия.



За оставление места ДТП и за невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия мужчина будет привлечён к административной ответственности.



Госавтоинспекция напоминает о строги соблюдении требований безопасности на дороге. Только их неукоснительное соблюдение всеми участниками позволит избежать трагических последствий на дорогах, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

