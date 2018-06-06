В Бурятии подросток с топором убивал и насиловал



Подросток являлся сиротой, воспитывался в реабилитационном центре для несовершеннолетних, затем поступил на учёбу в техникум в посёлке Каменск Кабанского района.



Некоторое время он проживал в общежитии, а затем по приглашению друга переехал в дом к его родственникам. По соседству с ними проживал 60-летний пенсионер-инвалид. Подросток познакомился с пожилым мужчиной, начал ходить к нему в гости и помогать по хозяйству.



17 декабря прошлого года вечером он вновь пришёл к соседу домой и стал требовать деньги за свою помощь. Мужчина отказался платить и выгнал молодого человека. Посчитав, что инвалид отнёсся к нему неблагодарно, на фоне возникшей обиды, подросток решил убить его.



Ночью он через окно пробрался в дом соседа, взял на кухне топор и подошёл к кровати, на которой спал 58-летний приятель хозяина, оставшийся в гостях на ночь. Злоумышленник с силой нанёс два удара обухом топора по голове спавшего гостя, а затем перешёл к кровати пенсионера, разбудил его, вновь потребовал денег. Узнав, что средства - на банковской карточке, также при помощи топора расправился со своей жертвой несколькими ударами по голове.



Потом подросток переключился на 42-летнюю сожительницу хозяина дома, угрожая ей убийством, принудил сообщить пин-код карты, после чего изнасиловал женщину и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После этого надругался над телом покойного инвалида.



Затем злоумышленник, приставив нож к спине женщины, дошёл с ней до ближайшего банкомата, где снял с карты покойного пенсионера 1500 рублей. На них он приобрёл спиртное, которое, вернувшись к месту преступления, выпил вместе с потерпевшей. Опьянев, подросток заснул.



- Следующим утром, разыскивая молодого человека, в дом к соседу заглянула женщина, у которой он проживал. Увидев страшную картину, она позвонила на станцию скорой медицинской помощи и в полицию. Приехавшие сотрудники задержали подростка. Медики констатировали смерть одного из потерпевших; второй был ещё жив, его успели доставить в больницу, но из-за тяжести причиненных повреждений спасти ему жизнь врачам не удалось. Помимо этого, накануне убийства подросток похитил у инвалида огнестрельное охотничье ружьё, которое спрятал в котельной дома приютившей его семьи, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Сейчас завершено расследование уголовного дела в отношении подростка. Он обвиняется в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем; разбое; изнасиловании, соединённом с угрозой убийством; насильственных действиях сексуального характера; надругательстве над телом умершего и хищении огнестрельного оружия.



- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

