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В Бурятии подросток с топором убивал и насиловал

В Бурятии подросток с топором убивал и насиловал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
17-летний парень зарубил двух пенсионеров, надругался над трупом одного из них и изнасиловал сожительницу убитого им хозяина дома 
 
Подросток являлся сиротой, воспитывался в реабилитационном центре для несовершеннолетних, затем поступил на учёбу в техникум в посёлке Каменск Кабанского района. 
 
Некоторое время он проживал в общежитии, а затем по приглашению друга переехал в дом к его родственникам. По соседству с ними проживал 60-летний пенсионер-инвалид. Подросток познакомился с пожилым мужчиной, начал ходить к нему в гости и помогать по хозяйству. 
 
17 декабря прошлого года вечером он вновь пришёл к соседу домой и стал требовать деньги за свою помощь. Мужчина отказался платить и выгнал молодого человека. Посчитав, что инвалид отнёсся к нему неблагодарно, на фоне возникшей обиды, подросток решил убить его. 

Ночью он через окно пробрался в дом соседа, взял на кухне топор и подошёл к кровати, на которой спал 58-летний приятель хозяина, оставшийся в гостях на ночь. Злоумышленник с силой нанёс два удара обухом топора по голове спавшего гостя, а затем перешёл к кровати пенсионера, разбудил его, вновь потребовал денег. Узнав, что средства - на банковской карточке, также при помощи топора расправился со своей жертвой несколькими ударами по голове. 

Потом подросток переключился на 42-летнюю сожительницу хозяина дома, угрожая ей убийством, принудил сообщить пин-код карты, после чего изнасиловал женщину и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После этого надругался над телом покойного инвалида. 
 
Затем злоумышленник, приставив нож к спине женщины, дошёл с ней до ближайшего банкомата, где снял с карты покойного пенсионера 1500 рублей. На них он приобрёл спиртное, которое, вернувшись к месту преступления, выпил вместе с потерпевшей. Опьянев, подросток заснул. 
 
- Следующим утром, разыскивая молодого человека, в дом к соседу заглянула женщина, у которой он проживал. Увидев страшную картину, она позвонила на станцию скорой медицинской помощи и в полицию. Приехавшие сотрудники задержали подростка. Медики констатировали смерть одного из потерпевших; второй был ещё жив, его успели доставить в больницу, но из-за тяжести причиненных повреждений спасти ему жизнь врачам не удалось. Помимо этого, накануне убийства подросток похитил у инвалида огнестрельное охотничье ружьё, которое спрятал в котельной дома приютившей его семьи, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
 
Сейчас завершено расследование уголовного дела в отношении подростка. Он обвиняется в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем; разбое; изнасиловании, соединённом с угрозой убийством; насильственных действиях сексуального характера; надругательстве над телом умершего и хищении огнестрельного оружия. 
 
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
 
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