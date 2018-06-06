«Чёрный лесоруб» в Бурятии заготовил кедр и сосну

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

В Северо-Байкальском районе задержан «чёрный лесоруб»



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 48-летний неработающий житель одного из содовых товариществ Северо-Байкальского района. Он совершил незаконную рубку деревьев в лесном массиве, прилегающем к СНТ.



Установлено, что в период с 20 апреля по 20 мая мужчина заготовил более трёх кубометров берёзы и одного кубометра кедра. Ущерб составил более 19 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщает МВД республики.



Кроме того, за нахождение в лесу в период действия противопожарного режима мужчина привлечен к административной ответственности.

