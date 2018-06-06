Виновнику смертельного ДТП в Иркутской области продлили арест



6 июня в Октябрьском районном суде Иркутска состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении предполагаемого виновника аварии на плотине ГЭС.



ДТП произошло 10 декабря 2017 года. Водитель автомобиля Porsche Cayenne выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Нивой», где погибли два пассажира, водитель и третий пассажир получили травмы. Виновник ДТП скрылся, его задержали спустя сутки и поместили в спецприемник.



Молодого человека лишили права управления транспортным средством на один год. В 2016 году его задерживали в Саянске за пьяную езду без прав.



Срок содержания под стражей продлён на 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.



По ходатайству подсудимого с учётом мнения потерпевших рассмотрение уголовного дела назначено в особом порядке. Следующее заседание пройдёт 19 июня.

