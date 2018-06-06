Жительница Бурятии уехала на заработки и пропала



По словам знакомых, Людмила жизнерадостный и весёлый человек. Никогда ранее не уходила из дома.



- За неделю до пропажи отправляла резюме работодателям. Хотела устроиться на работу в Улан-Удэ на летнее время в детский лагерь, - сообщили «Байкал-Dailу» родственники пропавшей женщины.



На связь до сих пор не выходит. Полиция начала поиски.



Приметы: славянской внешности, худощавого телосложения, рыжие волосы, присутствует дефект речи, вставная челюсть.



Была одета: белая ветровка, голубые джинсы.



Близкие обращаются к жителям Бурятии с просьбой сообщать информацию о возможном местонахождении Людмилы Тугариновой по телефону: +79500544008, в полицию 43-02-02, или в бюро расследований 41-66-37.



В селе Харацай Закаменского района 2 июня пропала 38-летняя Людмила Тугаринова. Она утром ушла из дома и не вернулась.