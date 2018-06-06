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В Братске изъяли 1,5 тысячи литров алкоголя

В Братске изъяли 1,5 тысячи литров алкоголя
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Во время запрета на продажу горожане смогли спокойно купить спиртное

Во время очередного рейда общественных помощников полиции в одном из магазинов Братска изъяли 1,5 тысяч литров винно-водочной продукции за нарушения правил торговли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Общественная организация в один из дней полного запрета на продажу спиртных напитков провела свой мониторинг мест их реализации. Крупный торговый комплекс в самом центре города, пренебрегая требованиями регионального распоряжения, торговал запрещённой продукцией. Зафиксировав на камеру нарушение, общественники уведомили полицию о незаконной деятельности магазина. Сотрудники Межмуниципального Управления МВД России «Братское» прибыли на место происшествия и пресекли правонарушение, - уточняют в ведомстве.

За незаконную торговлю составили административный протокол, а весь ассортимент продукции опечатали и изъяли из незаконного оборота. Собственника торговой точки и продавцов привлекут к ответственности.

Всего с начала года сотрудниками полиции в Братске и Братском районе проведено 464 проверки предприятий, торгующих алкогольной продукции. Выявлено 155 нарушений, изъято более 13 тысяч литров горячительных напитков.
 
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