Читинец лишился 5 тысяч в сделке на «Авито»

После получения предоплаты телефон «риелтора» стал недоступен



В полицию обратился 45-летний житель Читы и рассказал, что неизвестные украли у него деньги. По словам заявителя, на сайте «Авито» он разместил объявление о съёме жилья. Позже ему позвонил мужчина, представившись риелтором, сообщил, что может помочь в предоставлении жилья.



В качестве гарантии сделки, злоумышленник попросил внести предоплату в размере около пяти тысяч рублей. После перевода денег, «риелтор» не перезвонил, а номер с которого звонили, стал недоступен.



За мошенничество возбуждено уголовное дело. Стражи порядка пытаются установить личность преступника, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские просят горожан быть бдительными и рекомендуют рассчитываться за товар при продаже или покупке товара через интернет при личной встрече.

