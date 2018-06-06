После получения предоплаты телефон «риелтора» стал недоступен
В полицию обратился 45-летний житель Читы и рассказал, что неизвестные украли у него деньги. По словам заявителя, на сайте «Авито» он разместил объявление о съёме жилья. Позже ему позвонил мужчина, представившись риелтором, сообщил, что может помочь в предоставлении жилья.
В качестве гарантии сделки, злоумышленник попросил внести предоплату в размере около пяти тысяч рублей. После перевода денег, «риелтор» не перезвонил, а номер с которого звонили, стал недоступен.
За мошенничество возбуждено уголовное дело. Стражи порядка пытаются установить личность преступника, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские просят горожан быть бдительными и рекомендуют рассчитываться за товар при продаже или покупке товара через интернет при личной встрече.
Читинец лишился 5 тысяч в сделке на «Авито»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Во время запрета на продажу горожане смогли спокойно купить спиртное
После получения предоплаты телефон «риелтора» стал недоступен
По данным фактам были возбуждены уголовные дела
Ключи от машины виновник взял у своей матери
Парень украл телефон у спящего соседа в поезде
Часть украденного вернули хозяину
Злоумышленницу задержали
Злоумышленники похитили выручку и ювелирные изделия кассира (Видео)
В городе Шарыпово задержали за убийство местного жителя
Преступника задержали по горячим следам
Злоумышленник ворвался в квартиру пенсионерки
С заявлением в полицию хозяйка гаджета обратилась спустя 10 дней
Площадь пожара составляет 300 га
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемую в мошенничестве
Преступление произошло ночью