По данным фактам были возбуждены уголовные дела
Еравнинский районный суд вынес решение о помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток учащегося 3 класса местной школы.
Мальчик сначала отобрал сотовый телефон у учащегося 2 класса с применением насилия.
- Не прошло и трёх дней, как несовершеннолетний нанёс побои другому малолетнему. По данным фактам уголовные дела прекращены, ввиду не достижения им возраста уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба суда.
Суд пришёл к выводу, что правонарушения совершены из-за отсутствия контроля со стороны родителей, должного внимания и ухода. Воспитанием сына родители не занимались, мальчик большую часть времени был предоставлен сам себе, родители не контролировали его поведение.
По закону в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей могут быть помещены несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в случаях, если необходимо обеспечить защиту их жизни или здоровья или предупредить повторное совершение общественно-опасного деяния.
Третьеклассник в Бурятии совершил грабёж и нанёс побои
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Во время запрета на продажу горожане смогли спокойно купить спиртное
После получения предоплаты телефон «риелтора» стал недоступен
По данным фактам были возбуждены уголовные дела
Ключи от машины виновник взял у своей матери
Парень украл телефон у спящего соседа в поезде
Часть украденного вернули хозяину
Злоумышленницу задержали
Злоумышленники похитили выручку и ювелирные изделия кассира (Видео)
В городе Шарыпово задержали за убийство местного жителя
Преступника задержали по горячим следам
Злоумышленник ворвался в квартиру пенсионерки
С заявлением в полицию хозяйка гаджета обратилась спустя 10 дней
Площадь пожара составляет 300 га
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемую в мошенничестве
Преступление произошло ночью