Третьеклассник в Бурятии совершил грабёж и нанёс побои

По данным фактам были возбуждены уголовные дела



Еравнинский районный суд вынес решение о помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток учащегося 3 класса местной школы.



Мальчик сначала отобрал сотовый телефон у учащегося 2 класса с применением насилия.



- Не прошло и трёх дней, как несовершеннолетний нанёс побои другому малолетнему. По данным фактам уголовные дела прекращены, ввиду не достижения им возраста уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба суда.



Суд пришёл к выводу, что правонарушения совершены из-за отсутствия контроля со стороны родителей, должного внимания и ухода. Воспитанием сына родители не занимались, мальчик большую часть времени был предоставлен сам себе, родители не контролировали его поведение.



По закону в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей могут быть помещены несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в случаях, если необходимо обеспечить защиту их жизни или здоровья или предупредить повторное совершение общественно-опасного деяния.

