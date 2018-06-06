Парень украл телефон у спящего соседа в поезде
В 2015 году в дежурную часть МВД России на станции Уссурийск обратился мужчина, который пояснил, что в пассажирском поезде сообщением «Владивосток-Москва» у него был похищен сотовый телефон. Ущерб потерпевший оценил в сумму 13 тысяч рублей.
Все три года поиски похитителя гаджета не прекращались, и в ходе проведения сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, о том, что подозреваемый в хищении проживает в городе Улан-Удэ.
Выехав в столицу Бурятии, оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили и задержала 21-летнего, ранее не судимого гражданина, который три года назад, следуя в пассажирском поезде из Владивостока, на перегонеУссурийск-Дальнереченск похитил у своего спящего соседа по купе сотовый телефон.
Подозреваемый был крайне удивлён тому, что его нашли спустя столь длительный срок и за несколько тысяч километров от места совершения преступления, учитывая, что он постоянно находился в движении, работая по контракту. Установлено, что похищенный гаджет мужчина продал за четыре тысячи рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному Федеральному Округу.
Уссурийские полицейские нашли улан-удэнца, укравшего телефон 3 года назад
Происшествия, Фото:
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