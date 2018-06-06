Часть украденного вернули хозяину
В начале июня 42-летний житель Калганского Читы обратился к полицейским. Он рассказал, что у него украли два сотовых телефона и 17 тысяч рублей. Назвать приметы злоумышленника потерпевший не смог.
Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 50-летний гражданин без определённого места жительства. Задержанный дал признательные показания.
Часть украденного изъята и возвращено владельцу. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Бомж обокрал читинца
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Злоумышленницу задержали
Злоумышленники похитили выручку и ювелирные изделия кассира (Видео)
В городе Шарыпово задержали за убийство местного жителя
Преступника задержали по горячим следам
Злоумышленник ворвался в квартиру пенсионерки
С заявлением в полицию хозяйка гаджета обратилась спустя 10 дней
Площадь пожара составляет 300 га
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемую в мошенничестве
Преступление произошло ночью
Инцидент произошёл в мае
У них изъяли внедорожник, бензопилу и древесину
За сутки в Забайкальском регионе изъято более 6 кг наркотиков
В составе ОПГ преступники выловили рыбы на 160 тысяч рублей
Авария произошла на спуске в сторону Арбата
Однажды он напал на одну из своих жертв, потому что не смог незаметно стащить гаджет из кармана