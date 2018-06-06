Бомж обокрал читинца

Часть украденного вернули хозяину



В начале июня 42-летний житель Калганского Читы обратился к полицейским. Он рассказал, что у него украли два сотовых телефона и 17 тысяч рублей. Назвать приметы злоумышленника потерпевший не смог.



Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 50-летний гражданин без определённого места жительства. Задержанный дал признательные показания.



Часть украденного изъята и возвращено владельцу. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

