В городе Шарыпово задержали за убийство местного жителя
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Шарыповский» задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю находится уголовное дело.
16 апреля в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в комнате общежития тела 33-летнего мужчины. Было установлено, что накануне к мужчине приходил его знакомый, в ходе распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт, в результате которого ранее судимый подозреваемый нанёс ранение ножницами в шею своему приятелю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 33-летнего подозреваемого. В данный момент с ним работают следователи, на допросе подозреваемый частично признал свою вину, пояснив, что действовал в целях самообороны. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.
Сибиряк убил приятеля ножницами
Происшествия, Фото:
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