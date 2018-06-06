Братчанин сорвал с пенсионерки цепочку



В ходе отработки прилегающих микрорайонов экипажем ППС №519 у дома по улице Комсомольской был замечен гражданин, соответствующий полученной ориентировке. Он был задержан и доставлен в отдел полиции №2. При личном досмотре у предполагаемого грабителя обнаружено похищенное у пострадавшей имущество



Злоумышленником оказался 25-летний, ранее судимый за аналогичные преступления, братчанин. За грабёж, совершённый с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 7 лет колонии.



Накануне вечером в полицию Братска позвонила женщина и сообщила, что её ограбили на пороге собственной квартиры на улице Обручева. На место происшествия незамедлительно выехали оперативники. Полученное от потерпевшей описание преступника дежурная часть передала работающим в этом районе экипажам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.- В ходе опроса 78-летней пенсионерки установлено, что она сама открыла дверь злоумышленнику, когда он постучался в квартиру. В этот момент визитёр схватил женщину за шею и сорвал цепочку с крестиком, - уточняют в ведомстве.