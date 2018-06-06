На севере Бурятии произошло землетрясение

Накануне, в 22:18, в Северобайкальском районе произошло землетрясение. Эпицентр находился в 67 километрах юго-западнее посёлка Таксимо, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.По словам спасателей, обошлось без пострадавших и разрушений. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики работают в штатном режиме.

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