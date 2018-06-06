Сейсмособытие случилось вчера вечером
По словам спасателей, обошлось без пострадавших и разрушений. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики работают в штатном режиме.
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06 Июня
05 Июня
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На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
Сейсмособытие случилось вчера вечером
По словам спасателей, обошлось без пострадавших и разрушений. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики работают в штатном режиме.
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