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На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейсмособытие случилось вчера вечером 

Накануне, в 22:18, в Северобайкальском районе произошло землетрясение. Эпицентр находился в 67 километрах юго-западнее посёлка Таксимо, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

По словам спасателей, обошлось без пострадавших и разрушений. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики работают в штатном режиме.
землетрясение
 
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