В Улан-Удэ задержали мужчину за кражу телефона в поезде 3 года назад

В 2015 году в дежурную часть на станции Уссурийск обратился мужчина, который пояснил, что в пассажирском поезде сообщением «Владивосток-Москва» у него был похищен сотовый телефон



Ущерб потерпевший оценил в сумму 13 тысяч рублей.



Все три года поиски похитителя гаджета не прекращались, и в ходе проведения сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, о том, что подозреваемый в хищении проживает в Улан-Удэ.



Выехав в столицу Бурятии, оперуполномоченные уголовного розыска ЛО МВД России на станции Уссурийск обнаружили и задержали 21-летнего, ранее не судимого гражданина, который три года назад, следуя в пассажирском поезде из Владивостока, похитил у своего спящего соседа по купе сотовый телефон.



Подозреваемый был крайне удивлен тому, что его нашли спустя столь длительный срок и за несколько тысяч километров от места совершения преступления, учитывая, что он постоянно находился в движении, работая по контракту. Установлено, что похищенный гаджет мужчина продал за четыре тысячи рублей.



В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

