Читинка отдала цыганке деньги за снятие порчи

Мошенницу задержали полицейские



В конце мая к читинским полицейским обратилась 35-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестная украла у неё пять тысяч рублей. Как выяснилось, в центре города к потерпевшей обратилась цыганка и сказала, что на женщину навели порчу, которую она может снять за символическую плату.



- Испугавшись, читинка отдала ей 300 рублей, однако злоумышленница сказала о том, что для совершения обряда ей понадобится крупная сумма денег. Потерпевшая отдала ей деньги, после чего неизвестная ушла. Придя в себя, заявительница обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейским удалось задержать преступницу. Ею оказалась 66-летняя жительница Читы, которая созналась в преступлении и вернула деньги. За мошенничество возбуждено уголовное дело.

