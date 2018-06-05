Мошенницу задержали полицейские
В конце мая к читинским полицейским обратилась 35-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестная украла у неё пять тысяч рублей. Как выяснилось, в центре города к потерпевшей обратилась цыганка и сказала, что на женщину навели порчу, которую она может снять за символическую плату.
- Испугавшись, читинка отдала ей 300 рублей, однако злоумышленница сказала о том, что для совершения обряда ей понадобится крупная сумма денег. Потерпевшая отдала ей деньги, после чего неизвестная ушла. Придя в себя, заявительница обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейским удалось задержать преступницу. Ею оказалась 66-летняя жительница Читы, которая созналась в преступлении и вернула деньги. За мошенничество возбуждено уголовное дело.
Читинка отдала цыганке деньги за снятие порчи
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