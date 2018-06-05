В Бурятии собутыльник сжёг тело приятеля в лесу

Возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей. Обоим участникам трагедии было около сорока лет.



В мае этого года в селе Новокижингинск двое односельчан посадили саженцы и решили отметить это дело алкоголем, «чтобы деревья прижились и удался урожай».Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Один другого начал оскорблять. Вскоре он схватил нож припугнуть собутыльника. Однако приятель выхватил нож и ударил несколько раз в живот и грудь сельчанина. Мужчина умер на месте.- Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник обмотал труп в одеяло, погрузил в мотороллер и вывез в лесной массив. Там он его поджёг и уехал, - рассказал «Байкал-Daily» следователь Хоринского межрайонного Следственного отдела СУ СКР по Бурятии Михаил Борголов.Приехав домой, мужчина протрезвел и понял, что натворил. После этого он решил вернуться в лес, чтобы забрать тело и сдаться стражам порядка. Однако на месте сожжения уже работали пожарные, которые заметили его и сообщили в полицию. На место происшествия выехали стражи порядка и задержали его.