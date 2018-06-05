Забайкалец вёз контрабандой «Трамадол»

Возбуждено уголовное дело



В Забайкалье сотрудники полиции во время проведения антинаркотической операции «Мак-2018» задержали 27-летнего местного жителя, у которого изъяли запрещённое вещество. 16 психотропных таблеток «Трамадол» общим весом более 5 граммов житель Краснокаменска незаконно ввёз из соседней страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю



За контрабанду сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 7 лет лишения свободы.

