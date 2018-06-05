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Забайкалец вёз контрабандой «Трамадол»

Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

В Забайкалье сотрудники полиции во время проведения антинаркотической операции «Мак-2018» задержали 27-летнего местного жителя, у которого изъяли запрещённое вещество. 16 психотропных таблеток «Трамадол» общим весом более 5 граммов житель Краснокаменска незаконно ввёз из соседней страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

За контрабанду сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 7 лет лишения свободы.
 
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