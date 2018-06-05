Возбуждено уголовное дело
В Забайкалье сотрудники полиции во время проведения антинаркотической операции «Мак-2018» задержали 27-летнего местного жителя, у которого изъяли запрещённое вещество. 16 психотропных таблеток «Трамадол» общим весом более 5 граммов житель Краснокаменска незаконно ввёз из соседней страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
За контрабанду сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 7 лет лишения свободы.
Забайкалец вёз контрабандой «Трамадол»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мошенницу задержали полицейские
После пьяной ссоры, мужчина решил избавиться от трупа знакомого в лесу
Возбуждено уголовное дело
Мужчина купил и перепродал ноутбук
Дебоширу грозит 10 лет лишения свободы
Конфликт между двумя приятелями произошёл во время распития алкоголя
За сутки проведена опашка, а также создание минерализованной полосы вокруг очага возгорания
Ущерб составил 70 тысяч рублей
Итоги подвели в Иволгинском районе
Трагический инцидент произошёл осенью прошлого года
В тушении пожара принимает участие 80 человек
Девушка забеременела от студента
Убийство произошло 21 год назад
Полицейские задержали молодого человека в Тарбагатайском районе
Всего в республике огнём охвачено 600 гектаров леса