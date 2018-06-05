Перекупщик краденного получил срок в Тайшете

Мужчина купил и перепродал ноутбук



Мировой судья судебного участка №85 по городу Тайшету и Тайшетскому району признал виновным в приобретении или сбыте имущества добытого заведомо преступным путём.



В марте мужчина в зале ожидания на железнодорожном вокзале станции Тайшет, заведомо зная, что вещи были похищены, приобрёл у своего знакомого ноутбук и сумку к нему, которые продал на привокзальной площади третьим лицам.



С учётом позиции государственного обвинителя Тайшетской транспортной прокуратуры, признания подсудимым своей вины, активного способствования раскрытию преступления, ему назначено 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

