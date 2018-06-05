Водители долго спорили между собой
Накануне в центре города произошло ДТП. По словам очевидцев, на улице Набережная на выезде со стороны улицы Банзарова «Субару Форестер» не уступил дорогу ехавшей по главной дороге «Тойоте Калдине».
По счастливой случайности обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения. Кроме этого, участники аварии долго между собой выясняли отношения.
В центре Улан-Удэ столкнулись «Субару» и «Тойота»
Происшествия, Фото:
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