Мужчину обманули «сотрудники онлайн-банка»
В отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите обратился горожанин и сообщил о преступлении.
Сотрудники полиции установили, что мужчина нашёл в интернете предложение о кредитовании на крупную сумму. Онлайн-банк одобрил заявку забайкальца на 700 тысяч рублей, но работники кредитной организации попросили оплатить страховку и комиссию за перевод денег.
- Доверчивый читинец перевёл мошенникам более 20 тысяч рублей, после чего связь с лже-работниками банка прервалась, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности подозреваемых и убедительно просят внимательно изучать предложения интернет-банков.
- В случае требований оплаты банковских комиссий и других операций за выдачу займа, следует незамедлительно прекратить общение с представителями кредитной организации и ни под каким предлогом не переводить свои деньги на счёта и банковские карты, указанные собеседниками, - советуют правоохранители.
Желавший получить кредит житель Читы отдал мошенникам 20 тысяч
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