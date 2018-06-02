Желавший получить кредит житель Читы отдал мошенникам 20 тысяч

Мужчину обманули «сотрудники онлайн-банка»



В отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите обратился горожанин и сообщил о преступлении.



Сотрудники полиции установили, что мужчина нашёл в интернете предложение о кредитовании на крупную сумму. Онлайн-банк одобрил заявку забайкальца на 700 тысяч рублей, но работники кредитной организации попросили оплатить страховку и комиссию за перевод денег.



- Доверчивый читинец перевёл мошенникам более 20 тысяч рублей, после чего связь с лже-работниками банка прервалась, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности подозреваемых и убедительно просят внимательно изучать предложения интернет-банков.



- В случае требований оплаты банковских комиссий и других операций за выдачу займа, следует незамедлительно прекратить общение с представителями кредитной организации и ни под каким предлогом не переводить свои деньги на счёта и банковские карты, указанные собеседниками, - советуют правоохранители.





