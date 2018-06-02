Читинка украла у сестры коллекционные монеты

Полицейские, приехав на место пропажи ценного имущества, поняли, что взял его кто-то из своих



В Чите полицейские установили личность подозреваемой в краже ценного имущества.



В конце мая в отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите поступило сообщение от 33-летней женщины о краже денег, телефона, золотых украшений и коллекционных монет.



Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что хищение имущества было совершено из квартиры путём свободного доступа.



Сотрудники полиции установили круг лиц, которые бывают в квартире потерпевшей, и собрали достаточно доказательств причастности к краже сестры заявительницы.



24-летняя подозреваемая призналась, часть похищенного изъята и возвращена владелице. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за кражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

