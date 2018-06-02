Жительница Бурятии украла старую технику у пенсионера

Девушка воспользовалась непродолжительным отсутствием хозяина квартиры
В Кабанском районном суде начинается рассмотрение уголовного дела 22-летней жительницы района. Девушка обвиняется в краже.
В апреле нигде не работающая подсудимая, придя на квартиру ранее незнакомого мужчины, воспользовалась тем, что хозяин отлучился из квартиры на непродолжительное время.
Она забрала телевизор, DVD-плеер, видеомагнитофон и скрылась. Потерпевшему, являющемуся пенсионером, был причинён значительный материальный ущерб на 12 тысяч рублей.
Причём ранее девушка уже была судима за кражи к лишению свободы условно с испытательным сроком, судимость была снята, отмечает пресс-служба суда.
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