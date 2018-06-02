Возгорания в Селенгинском районе тушат более 150 человек и 30 единиц техники
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 12 лесных пожаров. 120 гектаров насаждений горели в Закаменском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах.
- На конец суток из них ликвидировано 4 очага и 3 локализовано, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Продолжаются работы по тушению оставшихся 5 лесных пожаров в Селенгинском районе, которые возникли из-за гроз. В районе действия очагов продолжается сильный порывистый ветер.
Всего в Селенгинском районе в тушении задействовано более 150 человек из числа лесной охраны, АПС и привлечённых лесопользователей. Работает более 30 единиц лесопожарной техники – бульдозеры, трактора, лесопожарные машины.
На территории Бурятии в программе космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» под наблюдение поставлено 3 термоточки в Баунтовском районе в зоне контроля. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о приостановлении их тушения в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Пять возникших из-за гроз лесных пожаров тушат в Бурятии
Происшествия, Фото:
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