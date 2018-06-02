В Бурятии задержали алиментщицу в федеральном розыске





38-летняя жительница одного из сёл Закаменского района была осуждена судом за неуплату средств на содержание детей к лишению свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, но самостоятельно не проследовала к месту отбывания наказания.



Задержанная доставлена в отдел полиции для дальнейшего принятия правового решения, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

На днях сотрудники вневедомственной охраны на маршруте патрулирования в городе Закаменск обратили внимание на женщину, которая при виде росгвардейцев резко поменяла направление движения и попыталась скрыться во дворе жилого дома.Наряд вневедомственной охраны при проверке документов выяснил, что гражданка находится в федеральном розыске за Федеральной службой исполнения наказаний Бурятии.