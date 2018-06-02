Записи с камер видеонаблюдения помогли найти воровку
В Чите сотрудники уголовного розыска задержали девушку, подозреваемую в краже телефона iPhone 7, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
30 мая в полицию обратилась 33-летняя работница одного из торговых центров и сообщила о хищении телефона стоимостью 39 тысяч рублей.
Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что заявительница оставила без присмотра телефон на одной из полок. Неизвестная девушка взяла гаджет и скрылась.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя местная жительница. Она дала признательные показания.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено владелице.
Посетительница торгового центра в Чите украла iPhone
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