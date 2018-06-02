Читинец воровал у наивных прохожих телефоны

Мужчина совершил серию однотипных преступлений



Сотрудники УМВД России по Чите установили причастность ранее судимого горожанина к серии мошенничеств и грабежу.



Оперативники уголовного розыска городского УМВД в результате проведения комплекса мероприятий, направленных на раскрытие тяжких преступлений, по подозрению в мошенничествах и грабеже задержали 31-летнего читинца.



- Подозреваемый на улице подходил к прохожим и просил телефон, чтобы позвонить, а затем скрывался с гаджетом. В одном случае молодой человек отказал на просьбу незнакомца о коротком звонке, тогда злоумышленник выхватил мобильный телефон из рук потерпевшего и убежал, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Установлена причастность задержанного читинца к трём мошенничествам и одному грабежу. В отношении преступника возбуждены уголовные дела за мошенничество и грабёж. Сотрудники полиции принимают меры к обнаружению и изъятию похищенного имущества.



