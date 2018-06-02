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Житель Бурятии «помог» сожительнице убить себя

Житель Бурятии «помог» сожительнице убить себя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима

Мухоршибирский районный суд вынес приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, местному жителю.

Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за преступления против жизни и здоровья, сожительствовал с женщиной. В один из праздничных новогодних дней, когда они выпивали, сожительница на почве ревности, демонстрируя нож, высказала намерение убить себя.

- Мужчина, будучи «человеком слова», вызвался «помочь» реализовать задуманное. Со словами «Не можешь себя порезать – тогда я тебя порежу» – он выхвалил нож из рук жертвы и нанёс им несколько ударов по различным частям тела, - сообщает пресс-служба суда.

Сожительница через непродолжительное время скончалась на месте преступления.

В суде выяснилось, что женщина ранее прощала возлюбленному регулярные избиения и продолжала содержать его на свои доходы.

Причастность к совершению преступления подсудимый признал. При вынесении приговора суд учёл, что он пытался оказать помощь истекающей кровью потерпевшей и назначил 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
причинение смерти по неосторожности
 
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