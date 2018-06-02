Житель Бурятии «помог» сожительнице убить себя

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима



Мухоршибирский районный суд вынес приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, местному жителю.



Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за преступления против жизни и здоровья, сожительствовал с женщиной. В один из праздничных новогодних дней, когда они выпивали, сожительница на почве ревности, демонстрируя нож, высказала намерение убить себя.



- Мужчина, будучи «человеком слова», вызвался «помочь» реализовать задуманное. Со словами «Не можешь себя порезать – тогда я тебя порежу» – он выхвалил нож из рук жертвы и нанёс им несколько ударов по различным частям тела, - сообщает пресс-служба суда.



Сожительница через непродолжительное время скончалась на месте преступления.



В суде выяснилось, что женщина ранее прощала возлюбленному регулярные избиения и продолжала содержать его на свои доходы.



Причастность к совершению преступления подсудимый признал. При вынесении приговора суд учёл, что он пытался оказать помощь истекающей кровью потерпевшей и назначил 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.