Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол за нарушение миграционного законодательства
Мировой суд судебного участка Свердловского района Иркутска рассмотрел уголовное дело 52-летнего гражданина республики Узбекистан. Мужчина обвинялся в покушении на дачу взятки менее 10 тысяч рублей.
В ноябре прошлого года он в кабинете для административно доставленных линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский попытался дать 500 рублей взятки, чтобы на него не составляли административный протокол. Но его привлекли за нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации.
А после привлекли к уголовной ответственности за взятку. Суд назначил узбекистанцу штраф 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутске за мелкую взятку оштрафовали узбекистанца
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