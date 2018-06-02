В Иркутске за мелкую взятку оштрафовали узбекистанца

Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол за нарушение миграционного законодательства



Мировой суд судебного участка Свердловского района Иркутска рассмотрел уголовное дело 52-летнего гражданина республики Узбекистан. Мужчина обвинялся в покушении на дачу взятки менее 10 тысяч рублей.



В ноябре прошлого года он в кабинете для административно доставленных линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский попытался дать 500 рублей взятки, чтобы на него не составляли административный протокол. Но его привлекли за нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации.



А после привлекли к уголовной ответственности за взятку. Суд назначил узбекистанцу штраф 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.