После ДТП с ребёнком в Бурятии проходят экспресс-уроки для велосипедистов

В Заиграевском районе сотрудники ГИБДД проводят экспресс-уроки по ПДД для юных велосипедистов. Детям разъясняют правила дорожного движения и запреты, связанные с управлением двухколесным транспортом



Поводом для такой формы работы стало ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Учащийся 4 класса без разрешения родителей взял велосипед с неисправными тормозами и выехал за ограду дома. Спускаясь по проулку, он не справился с рулевым управлением, не смог остановиться и совершил выезд на основную дорогу, где попал под колеса автомобиля. С травмами ребенка доставили в медицинское учреждение.



Сотрудники ГИБДД встретились с детьми и их родителями, проживающими рядом с местом ДТП, и рассказали об обстоятельствах произошедшего. Юным велосипедистам напомнили о правилах дорожного движения, предупредили о недопустимости выезда на проезжую часть велосипедистов в возрасте до 14 лет и рекомендовали обязательно проверять исправность велосипеда перед поездкой. Также было уделено внимание вопросам использования защитной экипировки и светоотражающих элементов.



Родителей несовершеннолетних призвали контролировать своих детей и не допускать фактов выезда на проезжую часть. Взрослые вышли с инициативой о закреплении ответственных лиц на каждой улице, которые будут осуществлять присмотр за детьми, напоминать им о соблюдении ПДД и проверять исправность детских велосипедов.



В ближайшие дни родительские патрули вместе с сотрудниками ГИБДД проведут экспресс-уроки по ПДД для юных велосипедистов и на других участках дорог, сообщает пресс-служба МВД.

