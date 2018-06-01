Прятавшийся в Бурятии преступник схлопотал новый срок за избиение в СИЗО

В Нижегородской области суд вынес приговор 38-летнему мужчине, совершившему преступления в стенах следственного изолятора
По данным следствия, инцидент произошел летом 2016 года, около 3 часов ночи. Мужчина облил кипятком из тазика находившегося с ним в камере спящего арестованного, после чего стал обломком штукатурки бить его по голове.
Причиной такого поведения злоумышленника стали неприязненные отношения с сокамерником, и он хотел, чтобы его перевели в другую камеру.
У потерпевшего зафиксированы ожоги лица и ссадины.
Итогом стало возбуждение уголовного дела по ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Кстати, данный злоумышленник ранее уже становился героем публикации «КХ».
В 2000 году он совместно со своими подельниками совершил два разбойных нападения на граждан на территории Канавинского и Московского районов Н.Новгород. При этом они совместно с группой соучастников нападали на граждан, применяя насилие, избивали и похищали имущество потерпевших.
После одного из нападений, они похитил автомобиль потерпевшего и иное имущество на сумму свыше 180 тысяч рублей, а потерпевший скончался от полученных телесных повреждений.
В 2001 году обвиняемый и другие соучастники были задержаны, однако в июле этого же года ему удалось совершить побег из ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Нижегородской области.
Арестованный ввел в заблуждение сотрудников следственного изолятора, воспользовавшись сходством и достоверно зная анкетные данные одного из следственно-арестованных, в отношении которого была измена мера пресечения, назвался его именем, вышел из камеры, а затем и был выпущен из СИЗО.
После побега он был объявлен в розыск и 14 лет скрывался от органов следствия на территории Республики Бурятия и Иркутской области, где проживал по поддельным документам, при этом поддельный паспорт был на гражданина другого государства.
В апреле 2015 он был задержан при проверке документов сотрудниками ДПС в Иркутской области.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в содеянном он не признал.
Примечательно, что все соучастники разбойных нападений судом уже признаны виновными, и им назначены различные сроки лишения свободы.
В ходе судебного следствия суд оправдал подсудимого по ч.4 ст. 111 УК РФ, не найдя в его действиях состава преступления.
По совокупности наказаний по вмененным подсудимому статьям УК, он приговорен к лишению свободы на срок 12 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
С учетом этого приговора, подсудимому назначено общее наказание 12 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает kriminalnn.ru.
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