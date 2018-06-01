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В Бурятии природные пожары возникли из-за грозы

Происшествия, 
Лесная охрана Бурятии тушит два природных пожара на площади 1 га в 1,4 км от села Ягодное в Селенгинском районе

Очаги возникли накануне при прохождении грозового фронта, сообщили ТАСС в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

- Наиболее сложная ситуация складывается в Селенгинском районе, где два из трех пожаров возникли недалеко от села Ягодное. На тушении очагов в районе работает почти 60 человек из числа сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов и лесной охраны и 8 единиц лесопожарной техники. Для усиления группировки к месту стягиваются дополнительные силы и средства из ближайших лесхозов и авиаотделений, - сказали в ведомстве.

В Селенгинском районе зарегистрированы еще два лесных пожара: площадью 5 га в 7,3 км от села Ягодное и 1,5 га в 6,8 км от села Бараты. Гроза также стала причиной двух пожаров в Кабанском и Закаменской районах, их общая площадь - чуть более 3 га.
лесные пожары
 
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