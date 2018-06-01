В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту пожара в ТРЦ «Комсомолл»

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело, задержаны технический директор и экскурсоводы
По данным следствия, сегодня днем в ТРЦ «Комсомолл» в ходе проведения опытов в одном из помещений, арендуемом коммерческой организацией, проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов, где экскурсоводами использовался жидкий азот, электричество и химические реактивы.
Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.
Всего за медицинской помощью обратились 8 детей от 5-ти до 13-ти лет, все доставлены в городскую клиническую больницу № 3, где им была оказана неотложная помощь, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.
В настоящее время задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа в составе опытных следователей, криминалистов, под руководством заместителя руководителя регионального следственного управления СК России. Производится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР.
Четверо детей, пострадавших днем в пятницу от воспламенения спиртосодержащей жидкости в ТЦ «Комсомолл» в Иркутске, отпущены на амбулаторное лечение, еще четверо остаются в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Иркутской области.
- Все в сознании, четыре человека отпущены на амбулаторное лечение, четыре остаются в больнице. У одного мальчика ожоги 25% тела, он в реанимации, - сообщили в пресс-службе.
Помощь пострадавшим детям и их родителям оказывают психологи.
- С ними (детьми) работает психолог, мама одного из мальчиков также запросила консультацию окулиста, - сообщили в пресс-службе губернатора, добавив, что губернатор Сергей Левченко побывал в больнице и пообщался с родителями и детьми.
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту пожара в ТРЦ «Комсомолл»
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