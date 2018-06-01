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В Бурятии обрушился мост после капитального ремонта

В Бурятии обрушился мост после капитального ремонта
Происшествия, 
Выяснилось, что администрацией района подрядчику необоснованно было перечислено более 1,35 млн рублей 

В прошлом году 23 августа из-за разрушения одной опоры произошло обрушение моста через реку Джида на подъезде к селу Зарубино Джидинского района. Тогда жители фактически оказались отрезанными от основных дорог. Добраться до районного центра они могли, только преодолев значительное расстояние по объездной плохой грунтовой дороге. При этом обрушение произошло после недавнего капитального ремонта моста. 

Изначально органами внутренних дел по данному факту проводилось дознание, в ходе которого была назначена и проведена комплексная инженерно-строительная экспертиза. По выводам экспертов, часть работ, предусмотренных муниципальным контрактом по ремонту моста, была не выполнена, но полностью оплачена местной администрацией. 

После чего к проверке факта подключились следователи и выяснили, что должностными лицами администрации Джидинского района подписаны акты выполненных работ по ремонту на общую сумму более 6,2 млн. рублей, которые перечислены на счета подрядчика. Однако некоторые акты оказались фиктивными, так как указанные в них работы в действительности не выполнялись. В итоге, администрацией подрядчику необоснованно перечислены денежные средства на сумму более 1,35 млн. рублей. 
 
Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. 
 
- Сейчас по уголовному делу проводится расследование. Следствию предстоит установить конкретных виновных лиц, участвовавших в приёмке работ и подписании актов, форму их вины – умышленно совершено деяние или в результате ненадлежащего исполнения ими своих служебных обязанностей; а также выяснить имеется ли взаимосвязь между недоделанным ремонтом и обрушением конструкции моста, - заключили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2017 года было принято решение о выделении средств из республиканского дорожного фонда на строительство нового железобетонного моста в селе Зарубино взамен обрушившейся деревянной конструкции. Ориентировочная стоимость конструкции составляет более 200 миллионов рублей.

В 2017 году планировалось начать проектирование, а в 2018 году - строительство моста.  
 
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