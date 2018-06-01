Экс-полицейского в Иркутске осудили за двух сбитых насмерть мужчин

Водитель был настолько пьян, что не помнил ничего, что происходило в момент аварии



Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему полицейскому, который обвинялся в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.



Подсудимый в ходе судебного разбирательства по делу вину по предъявленному обвинению признал. Он рассказал, что 27 мая прошлого года он в течение дня употреблял спиртное с знакомыми. Периодически они переезжали с места на место на его автомобиле.



Как возвращались вечером с берега Ангары, и как произошло ДТП, он не помнил. С какой скоростью двигался автомобиль под его управлением, перед ДТП - тоже, как и все последующие события.



Из показаний одной из потерпевшей, которая в тот день находилась в машине, следует, что в тот вечер в салоне, помимо водителя, находилось ещё 5 человек. Перед аварией она вела фото и видеосъёмку, спиртные напитки уже никто не употреблял.



Изначально подсудимый ехал на небольшой скорости, но впоследствии пассажиры стали кричать водителю «Тормози», после чего она потеряла сознание и очнулась лишь в середине июня в больнице. В результате данной аварии её здоровью был причинён тяжкий вред, поскольку были сломаны ребра, повреждены легкие.



Водитель сбил двух молодых мужчин, которые погибли на месте происшествия от множественных травм.



Поскольку авария произошла по вине сотрудника правоохранительных органов, она повлекла за собой его увольнение в связи совершением проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел.



Бывшему полицейскому назначено 5,5 лет в колонии-поселении с лишением прав на 3 года. Также с него взыскан 1 миллион в счёт компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба суда.