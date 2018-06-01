В Бурятии задержали браконьеров, выловивших 13 омулей



В ходе совместного рейда сотрудниками оперативной группы «Сарма», участковым уполномоченным Баргузинского отдела полиции и заместителем директора на территории Забайкальского национального парка были задержаны жители Кабанского района. Последние незаконно выловили здесь рыбу.



26 мая сельчане на моторной лодке пересекли озеро Байкал, следуя из Кабанского района на полуостров Святой Нос, и установили на его восточном побережье рыболовные сети. Они выловили 21 хариуса, 13 омулей.



Мужчины были задержаны и доставлены в отделение полиции посёлка Усть-Баргузин. Сети, выловленный улов у них изъяты.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

