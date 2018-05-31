У ангарских браконьеров изъяли 168 км рыболовных сетей

Также изъято почти полтонны рыбы



Полицейские Иркутска озвучили предварительные результаты операции «Нерест». Менее чем за месяц сотрудники ОВД изъяли 168 километров сетей на сумму почти в 700 тысяч рублей, которые могли быть использованы браконьерами для вылова рыбы.



- Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 14.2 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В частности, в Правобережном округе у предприимчивого рыночного торговца полицейские обнаружили полторы тысячи сетей, общей протяжённостью 150 километров.



Всего на территории Иркутского района полицейские провели 78 рейдов, во время которых удалось изобличить 27 браконьеров, изъяв у них почти полтонны рыбы.



- В их отношении составлены протоколы в соответствии со ст. 8.37 КоАП РФ – «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», - уточняют в ведомстве.

