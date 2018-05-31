Также изъято почти полтонны рыбы
Полицейские Иркутска озвучили предварительные результаты операции «Нерест». Менее чем за месяц сотрудники ОВД изъяли 168 километров сетей на сумму почти в 700 тысяч рублей, которые могли быть использованы браконьерами для вылова рыбы.
- Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 14.2 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В частности, в Правобережном округе у предприимчивого рыночного торговца полицейские обнаружили полторы тысячи сетей, общей протяжённостью 150 километров.
Всего на территории Иркутского района полицейские провели 78 рейдов, во время которых удалось изобличить 27 браконьеров, изъяв у них почти полтонны рыбы.
- В их отношении составлены протоколы в соответствии со ст. 8.37 КоАП РФ – «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», - уточняют в ведомстве.
У ангарских браконьеров изъяли 168 км рыболовных сетей
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