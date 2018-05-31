Парень отправил родственникам, друзьям и знакомым 17-летней девушки пикантные снимки
Следователи Иркутской области расследовали уголовное дело за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия в средствах массовой информации.
Весной этого года к сыщикам Ангарска обратилась 17-летняя девушка. По её словам неизвестный распространял и интернете её фотографии интимного содержания и текст, порочащие честь и достоинство заявительницы.
- Благодаря проведению качественного расследования и взаимодействию следователей с органами дознания, виновное лицо было установлено в кратчайшие сроки. Им оказался 26-летний ангарчанин, с которым потерпевшая ранее состояла в близких отношениях. После расставания, из чувства мести, молодой человек в Сети распространил среди знакомых и родственников потерпевшей её фотографии, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Бывший возлюбленный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и определения срока наказания виновного лица.
- Следственные органы СКР напоминают гражданам, что распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, является нарушением конституционных прав человека и влечёт за собой уголовную ответственность, - заключают в областном Следкоме.
Ангарчанин отомстил бывшей девушке, распространив её интимные фото
Происшествия, Фото:
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