Преступники оказались причастны ещё к нескольким кражам
В феврале в ОМВД России по Карымскому району поступило заявление руководителя одного из предприятий села Шара-Горохон о хищении товарно-материальных ценностей на сумму более 500 тысяч рублей.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена группа лиц - жителей села Урульга, причастных к совершению данного преступления. В результате предпринятых мер часть похищенного имущества изъята и возвращена собственнику.
Кроме того, установлена причастность задержанных ещё к трём кражам чужого имущества, совершённым в Урульге.
В отношении 19-летнего организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцы обчистили предприятие на 500 тысяч
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