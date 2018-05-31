Забайкальцы обчистили предприятие на 500 тысяч

Преступники оказались причастны ещё к нескольким кражам



В феврале в ОМВД России по Карымскому району поступило заявление руководителя одного из предприятий села Шара-Горохон о хищении товарно-материальных ценностей на сумму более 500 тысяч рублей.



В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена группа лиц - жителей села Урульга, причастных к совершению данного преступления. В результате предпринятых мер часть похищенного имущества изъята и возвращена собственнику.



Кроме того, установлена причастность задержанных ещё к трём кражам чужого имущества, совершённым в Урульге.



В отношении 19-летнего организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

