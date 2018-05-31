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Забайкальцы обчистили предприятие на 500 тысяч

Происшествия, 
Преступники оказались причастны ещё к нескольким кражам

В феврале в ОМВД России по Карымскому району поступило заявление руководителя одного из предприятий села Шара-Горохон о хищении товарно-материальных ценностей на сумму более 500 тысяч рублей.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена группа лиц - жителей села Урульга, причастных к совершению данного преступления. В результате предпринятых мер часть похищенного имущества изъята и возвращена собственнику.

Кроме того, установлена причастность задержанных ещё к трём кражам чужого имущества, совершённым в Урульге.

В отношении 19-летнего организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
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