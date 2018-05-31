В Улан-Удэ водитель-пенсионер протаранил легковушку





Накануне около 12 часов ночи на улице Дорожная напротив АЗС «Роснефть» произошло ДТП. По словам очевидцев, пожилой мужчина за рулём «Тойоты Филдер», перед заездом в остановочный «карман», столкнулся с «Субару Форестер».По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.