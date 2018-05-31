Иркутянина избили возле бара «Харатс»

Полиция разыскивает очевидцев происшествия



Сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев уличного инцидента, произошедшего в Свердловском районе областного центра.



22 июля 2017 года около 19:40 неизвестный вблизи бара «Харатс», расположенного на улице Лермонтова 81/1, в ходе возникшего конфликта нанёс телесные повреждения по голове 40–летнему иркутянину. В результате потерпевшему был причинён средней тяжести вред здоровью.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» Уголовного Кодекса Российской Федерации.



У следствия имеются основания полагать, что проходившие мимо граждане могли зафиксировать произошедшее, а именно произвести видеосъёмку на сотовые телефоны. Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» по телефонам 8(3952)41-01-29, сообщает пресс-служба межмуниципального Управления МВД России «Иркутское».