Полиция разыскивает очевидцев происшествия
Сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев уличного инцидента, произошедшего в Свердловском районе областного центра.
22 июля 2017 года около 19:40 неизвестный вблизи бара «Харатс», расположенного на улице Лермонтова 81/1, в ходе возникшего конфликта нанёс телесные повреждения по голове 40–летнему иркутянину. В результате потерпевшему был причинён средней тяжести вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» Уголовного Кодекса Российской Федерации.
У следствия имеются основания полагать, что проходившие мимо граждане могли зафиксировать произошедшее, а именно произвести видеосъёмку на сотовые телефоны. Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» по телефонам 8(3952)41-01-29, сообщает пресс-служба межмуниципального Управления МВД России «Иркутское».
Иркутянина избили возле бара «Харатс»
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