В Улан-Удэ вор обчистил дом пенсионера



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу имущества у 68-летнего улан-удэнца, совершённую в ноябре прошлого года в одном из СНТ Железнодорожного района.



Установлен и задержан злоумышленник – неработающий, ранее судимый 19-летний житель столицы Бурятии.



Ночью парень, воспользовавшись незапертой дверью, проник в дом и украл кошелёк с 24 тысячами рублей, дорожную сумку, в которой находились ноутбук и другие вещи. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.



В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

