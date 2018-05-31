В Улан-Удэ вор обчистил дом пенсионера

Он украл кошелёк и вещи
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу имущества у 68-летнего улан-удэнца, совершённую в ноябре прошлого года в одном из СНТ Железнодорожного района.
Установлен и задержан злоумышленник – неработающий, ранее судимый 19-летний житель столицы Бурятии.
Ночью парень, воспользовавшись незапертой дверью, проник в дом и украл кошелёк с 24 тысячами рублей, дорожную сумку, в которой находились ноутбук и другие вещи. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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