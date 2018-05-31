Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Мая

30 Мая

Популярное

В Улан-Удэ столкнулись две иномарки

В Улан-Удэ столкнулись две иномарки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в Октябрьском районе

Накануне на улице Жердева, на парковке торгового центра, произошло ДТП. По словам очевидцев, автомобиль «Тойота Филдер», двигаясь задним ходом, врезался в «Ниссан Икс-Трэйл».

По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. Как отметил свидетель аварии, управляли иномарками девушки.

 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин стащил у друга 1,2 млн рублей
Происшествия, 31.05.2018
Мужчины работали вместе в баре
В Бурятии убийцам иркутских фермеров грозит пожизненное
В Бурятии убийцам иркутских фермеров грозит пожизненное
Происшествия, 31.05.2018
Четыре жителя Бурятии жестоко расправились с мужчинами, приехавшими приобрести скот
В Бурятии девушка-бродяга убила сожителя граблями
В Бурятии девушка-бродяга убила сожителя граблями
Происшествия, 31.05.2018
Девушка не раз покушалась на жизнь мужчины и расправилась с ним на полигоне ТБО
В Улан-Удэ горел автомобиль «Почты России»
В Улан-Удэ горел автомобиль «Почты России»
Происшествия, 31.05.2018
Второй пожар за месяц произошёл в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ в огне на строительном складе погиб мужчина
В Улан-Удэ в огне на строительном складе погиб мужчина
Происшествия, 31.05.2018
Ещё один человек пострадал на сильном пожаре в «Доме плитки»
В Усолье-Сибирском подростка ударило током в трансформаторной будке
Происшествия, 30.05.2018
Начата доследственная проверка по факту травмирования 15-летнего юноши в результате удара током
Торговый центр закрыли в Чите из-за пожарных нарушений
Происшествия, 30.05.2018
Из-за нарушений требований пожарной безопасности приостановлена деятельность торгового центра «Амелия» в Чите
Короткое замыкание стало причиной пожара в иркутском ТРЦ
Происшествия, 30.05.2018
Короткое замыкание электрического кабеля на кровле здания торгово-развлекательного центра «СИЛЬВЕРмолл» в Иркутске стало причиной возгорания, произошедшего днём 29 мая
Иркутянин погиб, врезавшись в электроопору
Происшествия, 30.05.2018
Мужчина сбил опору линии электропередач
В Братске наркоман ограбил таксиста
Происшествия, 30.05.2018
Злоумышленника нашли по номеру телефона
Читинка стащила iPhone у посетителя бара
Происшествия, 30.05.2018
Гаджет оставили без присмотра
В Бурятии семь сотрудников СИЗО избили задержанного
В Бурятии семь сотрудников СИЗО избили задержанного
Происшествия, 30.05.2018
Они избивали мужчину резиновыми палками
  
Сотрудницы микрозаймов в Улан-Удэ заперли грабителя
Сотрудницы микрозаймов в Улан-Удэ заперли грабителя
Происшествия, 30.05.2018
Мужчина напал на них с ножом, требуя денег
Иркутский водитель устроил ДТП с пострадавшими в Бурятии
Иркутский водитель устроил ДТП с пострадавшими в Бурятии
Происшествия, 30.05.2018
Пассажир и водитель такси доставлены в больницу (видео)

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^