В Улан-Удэ столкнулись две иномарки

Авария произошла в Октябрьском районе
Накануне на улице Жердева, на парковке торгового центра, произошло ДТП. По словам очевидцев, автомобиль «Тойота Филдер», двигаясь задним ходом, врезался в «Ниссан Икс-Трэйл».
По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. Как отметил свидетель аварии, управляли иномарками девушки.
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