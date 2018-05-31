В Улан-Удэ столкнулись две иномарки

Накануне на улице Жердева, на парковке торгового центра, произошло ДТП. По словам очевидцев, автомобиль «Тойота Филдер», двигаясь задним ходом, врезался в «Ниссан Икс-Трэйл».По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. Как отметил свидетель аварии, управляли иномарками девушки.

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