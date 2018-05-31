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В Бурятии девушка-бродяга убила сожителя граблями

В Бурятии девушка-бродяга убила сожителя граблями
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка не раз покушалась на жизнь мужчины и расправилась с ним на полигоне ТБО

27 мая утром на полигоне твёрдых бытовых отходов, расположенном в посёлке Онохой было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – травмами головы. Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по республике по данному факту возбуждено уголовное дело.

О смерти мужчины на свалке в правоохранительные органы сообщила его 26-летняя сожительница, которая заявила, что на полигоне ТБО на них напали двое незнакомых молодых людей, которые пытались её изнасиловать, а затем жестоко избили сожителя, отчего он скончался. Девушка также предположила, что нападавшие являлись сотрудниками полиции. Её версию начали проверять, но она не находила своего подтверждения. При этом несколько месяцев назад девушка сама пыталась при помощи ножа расправиться с сожителем, который выжил благодаря своевременной медицинской помощи. 

Во время повторного допроса при ответах на уточняющие вопросы она начала путаться в деталях и по несколько раз менять свои показания. Также во время допроса следователь отметил мимические признаки того, что девушка говорит неправду. Не найдя, что ответить на замечания следователя, она согласилась рассказать правду, призналась в преступлении и сообщила подробности расправы над сожителем. 
 
- Также девушка назвала двух знакомых, которые находились рядом во время преступления. Очевидцы были найдены и подтвердили, что с потерпевшим расправилась его сожительница. На основании тех доказательств, которые удалось собрать следователю в ходе первых нескольких дней, девушке уже предъявлено предварительное обвинение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемая девушка нигде не работала, периодически бродяжничала, злоупотребляла спиртным. Несколько месяцев назад она познакомилась с местным жителем, у которого недавно трагически погибли родители, а затем – брат и сестра. Они начали вместе жить, продолжили злоупотреблять алкогольными напитками. В конце февраля во время очередного застолья после незначительной ссоры девушка нанесла ножом несколько ударов сожителю в живот. 

В тот раз раненого мужчину удалось спасти врачам, которые вовремя провели несколько сложных операций. После излечения мужчина некоторое время проживал у знакомых, но затем опять сошёлся с прежней сожительницей, которая чуть не лишила его жизни, уточняют в Следкоме.

26 мая они вместе собирали металл на свалке в посёлке Онохой. Под вечер, сдав металл, получили деньги, купили спиртное и, расположившись на полигоне в своём шалаше-балагане, начали выпивать с двумя знакомыми. Во время застолья между сожителями вновь произошла ссора, в ходе которой девушка, зная он незаживших швах после операции, пнула мужчину в живот, а когда он упал и начал корчится, схватила грабли и принялась с силой наносить ими удары по голове и телу потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. 

Затем она договорились с собутыльниками, чтобы те не выдавали её, после чего улеглась спать в палатке. Следующим утром она разрезала на себе одежду и голая пошла к родственникам, которым рассказала, что на них напали неизвестные молодые люди. Вскоре девушка была изобличена и задержана.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
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