В Улан-Удэ горел автомобиль «Почты России»

Накануне по улице Дзержинского горел автомобиль «УАЗ» «Почты России» 2005 года выпуска. Сообщение о пожаре поступило в 10:32, сообщается в оперативной сводке по городу.

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