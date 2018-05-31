В Улан-Удэ горел автомобиль «Почты России»

Второй пожар за месяц произошёл в Железнодорожном районе
Накануне по улице Дзержинского горел автомобиль «УАЗ» «Почты России» 2005 года выпуска. Сообщение о пожаре поступило в 10:32, сообщается в оперативной сводке по городу.
В результате пожара выгорел моторный отсек и кабина на площади 4 кв.м. Пожар ликвидировали в 10:42.
Причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Ущерб составил 70 тысяч рублей.
Это уже второй раз за месяц, когда горит машина «Почты России» в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Dailу»
, 11 мая ЧП произошло напротив «Сагаан Морина».
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